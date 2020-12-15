Вживую его могли видеть жители Чили и Аргентины.

14 декабря произошло единственное в 2020 году полное солнечное затмение. В течение 24 минут Луна проходила перед солнечным диском и чуть больше, чем на две минуты, полностью затмила Солнце.

Читайте такжеСегодня произойдет последнее в этом году солнечное затмение (видео)Вживую его могли видеть жители Чили и Аргентины. Частичное затмение было видно из более широкой области Тихого океана, Южной Америки и Антарктиды.

В других странах за этим явлением можно было наблюдать онлайн.

Солнечное затмение в декабре 2020: что еще известно

Это затмение 142 сароса (интервала времени, по прошествии которого затмения Луны и Солнца приблизительно повторяются в том же порядке), поэтому оно дублирует аналогичное в 2002 году, а следующее подобное произойдет аж в 2038.

Зодиакально затмение прошло под знаком Стрельца, который в таком сочетании с Солнцем часто вызывает у людей кризис ценностей и веры. В это время может хотеться изменений, смен ориентиров и деятельности, и многим людям это удастся. Некоторым же захочется научиться чему-то новому, обрести необычный опыт и знания.

Когда ожидать следующие солнечные затмения

Следующие полные солнечные затмения можно будет наблюдать в Антарктиде (декабрь 2021), Индонезии и Австралии (апрель 2023), США и Канаде (апрель 2024), Южной Европе и Гренландии (август 2026), а также в большей части Северной Африки и Ближнего Востока (август 2027).

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Автор: УНИАН