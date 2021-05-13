Американские ученые решили выяснить, как пет-терапия влияет на исполнительные функции учащихся при стрессе.

Общение с собаками улучшает исполнительные функции студентов в стрессовом состоянии.

К такому выводу пришли американские ученые, проанализировав, как на студентов влияют разные способы устранения стресса. Результаты исследования опубликованы в AERA Open, пишет N+1.

Доказано, что стресс ухудшает показатели исполнительных функций у студентов - к примеру, способность планировать действия в соответствии с целью или изменять реакцию в зависимости от контекста. Это в свою очередь может значительно снижать успеваемость, поэтому университеты разрабатывают программы борьбы со стрессом.

Читайте такжеПолиция Нью-Йорка уволила робопса Boston DynamicsВ исследовании под руководством Нэнси Ги из Университета Содружества Виргинии участвовали 309 студентов. Треть из них, согласно анкетированию, имела высокий риск стресса.

Участников случайным образом разделили на три группы. В первой студенты в качестве терапии стресса общались с собаками. Во второй проводились занятия с профессиональным психологом, а в третьей - участники уделяли равное количество времени как занятиям с психологом, так и общению с собаками.

В результате улучшение исполнительных функций было заметно только у студентов со стрессом в первой группе, где проводилась пет-терапия. При этом полученные результаты сохранялись и спустя шесть недель после занятий.

Таким образом ученые выяснили, что пет-терапия эффективнее даже занятий с психологом по одобренным медициной программам. Однако авторы исследования полагают, что для участия в эксперименте могли прийти в основном те добровольцы, которые любят животных, что могло исказить случайный характер выборки.

Ученые намерены продолжать исследования в этой области.

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Автор: Катерина Комолова