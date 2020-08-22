Хаббл сфотографировал комету Neowise крупным планом (фото)
14:44, 22 августа 2020Наука и IT
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Телескоп сделал снимок кометы после того, как она прошла мимо Солнца.
Комета Neowise фото NASA, ESA, Q. Zhang (California Institute of Technology), A. Pagan (STScI)
Космический телескоп Хаббл сделал самый близкий из всех снимков кометы Neowise, которая недавно пролетала над Землей.
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Снимок был опубликован на сайте обсерватории.
Как сообщается, снимок был сделан 8 августа, после того, как комета прошла мимо Солнца.
С двух сторон от кометы видны веерные структуры. Это струи сублимирующего льда из-под поверхности ядра. При этом образующиеся пыль и газ проталкиваются через них с высокой скоростью. Струи появляются как конусообразные структуры, а затем разлетаются веером из-за вращения ядра кометы.
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