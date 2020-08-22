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Хаббл сфотографировал комету Neowise крупным планом (фото)

14:44, 22 августа 2020
Наука и IT
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Комета Neowise фото NASA, ESA, Q. Zhang (California Institute of Technology), A. Pagan (STScI)

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Снимок был опубликован на сайте обсерватории.

Как сообщается, снимок был сделан 8 августа, после того, как комета прошла мимо Солнца.

С двух сторон от кометы видны веерные структуры. Это струи сублимирующего льда из-под поверхности ядра. При этом образующиеся пыль и газ проталкиваются через них с высокой скоростью. Струи появляются как конусообразные структуры, а затем разлетаются веером из-за вращения ядра кометы.

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Перевод: Екатерина Лиманская

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