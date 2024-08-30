Известно, что команда астронавтов находится на Международной космической станции с 6 июня.

Наконец-то стало известно о дате, когда космический корабль Boeing Starliner сможет вернуться на Землю. Ожидается, что судно прибудет на планету 7 сентября, однако оно вернется в Нью-Мексико без экипажа, который выводил его в космос в июне, пишет Business Insider.

"Космический корабль Starliner без экипажа осуществит полностью автономное возвращение с контроллерами полета в Центре управления полетами Starliner в Хьюстоне и в Центре управления полетами Boeing во Флориде", - заявило NASA.

В сообщении космического агентства добавили, что после отстыковки от Международной космической станции самолету понадобится "около шести часов, чтобы достичь зоны приземления в космической гавани Уайт Сэндс в Нью-Мексико", и он приземлится в полночь 7 сентября.

Видео дня

"После приземления команды по восстановлению подготовят его к возвращению на завод Boeing Starliner в Космическом центре NASA им. Кеннеди во Флориде", - говорится в сообщении.

Это заявление сделали после того, как NASA решило, что самолет не подходит для возвращения на Землю астронавтов Суни Уильямс и Бутча Уилмора. Команда находится на МКС с тех пор, как Starliner пристыковался к ней 6 июня.

Что известно о космическом корабле, который застрял в космосе

Ранее сообщалось, что Бутч Уилмор и Суни Уильямс, которые прибыли на МКС в июне, рассчитывая пробыть там восемь дней, скорее всего, будут вынуждены остаться до февраля.

Как стало известно, астронавты прибыли туда на Boeing Starliner, однако по дороге корабль потерпел поломку двигателей и утечку гелия, что вызвало сомнения в том, сможет ли он безопасно доставить их обратно на Землю, оставив пару в космическом подвешенном состоянии.

В свою очередь руководитель миссии NASA по космическим операциям Кен Бауэрсокс заявил журналистам, что они анализируют большее количество данных перед тем, как принять решение.

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