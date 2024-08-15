По возвращению астронавтов на Землю возникло много проблем.

NASA сообщило, что до сих пор не решило, как вернуть домой двух астронавтов с Международной космической станции (МКС) после того, как в их космическом корабле возникли неисправности во время выхода в открытый космос. Космическое агентство заявило во время пресс-конференции, что Бутч Уилмор и Суни Уильямс, которые прибыли на МКС в июне, рассчитывая пробыть там восемь дней, скорее всего, будут вынуждены остаться до февраля, пишет Sky News.

В издании напомнили, что астронавты прибыли туда на Boeing Starliner, однако по пути корабль потерпел поломку двигателей и утечку гелия, что вызвало сомнения в том, сможет ли он безопасно доставить их обратно на Землю, оставив пару в космическом подвешенном состоянии.

"Двигатели имеют решающее значение для удержания капсулы в нужном положении, когда наступит время спуска с орбиты. Если NASA решит не использовать Starliner, который, по словам Boeing, способен безопасно вернуть их, они смогут улететь следующим рейсом SpaceX, что будет означать пребывание на космической станции до февраля следующего года. Но к тому моменту они пробудут в космосе уже восемь месяцев", - добавили в материале. Видео дня

В то же время руководитель миссии NASA по космическим операциям Кен Бауэрсокс заявил журналистам, что они анализируют большее количество данных перед тем, как принять решение.

"У нас есть время до того, как мы вернем Starliner домой, и мы хотим использовать его с умом", - отметил он.

Отмечается, что переход к SpaceX будет означать отказ от полета двух из четырех астронавтов, которые должны были быть на борту корабля SpaceX, который сейчас запланирован на конец сентября.

В Sky News добавляют, что Уилмор и Уильямс займут свободные места в капсуле Dragon компании SpaceX после завершения полугодовой миссии.

"У нас недостаточно информации и данных, чтобы сделать какой-то простой, черно-белый расчет", - сказал руководитель службы безопасности NASA Расс ДеЛоач.

По его словам, космическое агентство планирует найти место для всех мнений, по сравнению с тем, что произошло с двумя трагедиями шаттлов NASA, а именно "Челленджером" и "Колумбией", когда другие взгляды были проигнорированы.

"Это может означать, что иногда мы движемся не очень быстро, потому что мы выводим все наружу, и я думаю, что вы можете видеть, как это происходит здесь", - объяснил Расс ДеЛоач.

В свою очередь одно из осложнений заключается в том, скафандры, которые они использовали для путешествия на МКС на корабле Starliner, не подойдут для корабля SpaceX, если он будет использоваться для доставки их домой. Это означает, что им, скорее всего, придется вернуться на Землю без скафандров.

Другой проблемой является то, что на космической станции есть только два парковочных места для американских кораблей, поэтому капсуле Boeing придется улететь до прибытия SpaceX Dragon, чтобы освободить место.

Бутч Уилмор и Суни Уильямс - что известно об астронавтах

Уилмор и Уильямс являются капитанами флота в отставке. Они провели месяцы на борту космической станции много лет назад, помогая в экспериментах и ремонте с момента прибытия.

"Они будут делать то, о чем мы их попросим. Это их работа как астронавтов. Эта миссия является испытательным полетом, и, как сказали Бутч и Суни перед стартом, они знали, что эта миссия может быть не идеальной", - подчеркнул главный астронавт NASA Джо Акаба.

Как писал УНИАН, 10 июля астронавты впервые пообщались с журналистами. Известно, что командир Барри "Бутч" Уилмор и пилот Сунита "Суни" Уильямс стартовали 5 июня во время первой миссии корабля Starliner на орбиту с астронавтами. После этого они должны были оставаться на орбите в течение восьми дней.

Тогда компания компания Boeing сообщала, что астронавты "не застряли" и добавила, что "нет никакого повышенного риска, когда мы решим вернуть Суни и Бутча на Землю".

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