Большинство больных гриппом продолжали ходить на работу за год до пандемии - ученые рассказали, почему

Больными на работу ходили и медики.

Подавляющая часть работников не обращала внимания на ОРВИ или ее симптомы и в дальнейшем ходила на работу.

Об этом свидетельствует международное опроса респондентов из 50 стран в начале 2019-го – почти за год до начала пандемии COVID-19.

Явление «забивания на свое здоровье» известное как презентизм. Однако ученые надеются, что со вспышкой COVID-19 наплевательское отношение к себе и своим коллегам у людей постепенно оттеснится заботой и ответственностью.

Читайте такжеАстрономы обнаружили, что орбиты экзопланет в системе Trappist-1 похожи на орбиту Земли

Тенденция презентизма была почти одинаковой среди работников всех сфер деятельности. 58,5% респондентов заявили, что работали в офисе, несмотря на боль в горле, боли в мышцах, в голове, лихорадку и др.

Желание людей посещать работу было еще сильнее со слабыми признаками гриппа. Кроме того, это подтвердили и медработники.

Среди причин такого отношения к здоровью – чувство долга перед коллегами или организацией; влияют также логические и культурные факторы. В других случаях люди чувствовали себя «недостаточно больными», чтобы оправдать больничный, или работникам просто его не оплачивали.

«Решение работать больным – сложное явление. И оно определяется не только личными мотивами или недостаточными знаниями о риске заражения других, но это зависит и от культуры, штрафной политики работодателей и т. д.», – пояснили авторы исследования.