Кораллы Cycloseris cyclolites способны двигаться к определенным источникам света.

Ученые расшифровали механизм движения грибовидного коралла Cycloseris cyclolites, который реагирует на определенные типы света, "шагая" к нему. Выяснилось, что для этого он использует движения качения, скольжения или пульсации, пишет Interesting Engineering.

В своем новом исследовании ученые из Квинслендского технологического университета в Австралии расшифровали механизм, лежащий в основе этих движений. Он представляет собой процесс, при котором коралл надувает и сдувает свои ткани ритмичными всплесками, чтобы продвинуться вперед. Похожие движения делают медузы.

По словам ученых, этот механизм является широко распространенной стратегией для свободноживущих кораллов. Он помогает им выполнять такие функции, как самовыравнивание при переворачивании и отбрасывание осадка при закапывании во время штормов.

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"Не все кораллы прикреплены к субстрату. Некоторые из них ведут одиночный и свободный образ жизни, что позволяет им мигрировать в предпочитаемые места обитания. Однако образ жизни этих подвижных кораллов, в том числе то, как они перемещаются и ориентируются при миграции, остается во многом неясным", - сказал доктор Бретт Льюис из Школы атмосферных и земных наук QUT.

Ученый подчеркнул, что результаты исследования говорят о том, что импульсное раздувание является не просто стратегией выживания для Cycloseris cyclolites, а критическим механизмом миграции и навигации. Он добавил, что способность перемещаться к определенным источникам света является уникальной параллелью с другими морскими видами, такими как медузы.

Также исследователи заметили, что Cycloseris cyclolites отдают предпочтение синему цвету. Согласно исследованию, 86,7% кораллов двигались к источникам синего света и только 20% двигались к белому свету.

В исследовании говорится о том, что способность этих кораллов различать различные длины волн света согласуется с их предпочтением более глубоководных мест обитания. Это может иметь решающее значение для их миграции на оптимальные глубины для выживания.

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