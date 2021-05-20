Национальное космическое управление Китая опубликовало два снимка с поверхности красной планеты.

Национальное космическое управление Китая в среду опубликовало фотографии, сделанные после приземления марсианского зонда Tianwen-1.

Об этом сообщает CGTN.

Как сообщается, цветной снимок был сделан навигационной камерой, направленной в хвост марсохода. На снимке можно увидеть солнечные панели и антенны.

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Черно-белый снимок был сделан камерой на передней части марсохода Zhurong Mars. Камера служит «глазом» для марсохода, который обнаруживает препятствия, чтобы марсоход мог их обойти.

Объектив фотоаппарата имеет очень широкий угол обзора, поэтому картинка выглядит настолько искривленной, что горизонт выглядит кривым.

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Автор: Екатерина Лиманская