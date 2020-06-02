Китай собрался запустить телескоп для поиска внеземной жизни

По данным китайских ученых, новый телескоп в 2,5 раза чувствительнее, чем аналогичные устройства.

Китай собирается в сентябре этого года запустить самый большой телескоп в мире под названием FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope — «Сферический телескоп с апертурой пятьсот метров»).

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Он, в частности, будет использоваться для поиска внеземной жизни. Об этом сообщает китайская научная газета Science and Technology Daily, передает kommersant.

Устройство в ограниченном режиме начали использовать в январе 2020 года, однако впоследствии его стали модернизировать. Бюджет нового устройства - $185 млн. По данным китайских ученых, новый телескоп в 2,5 раза чувствительнее, чем аналогичные устройства, например телескоп Arecibo Observatory.

Как сообщал УНИАН, в январе Китай официально ввел в строй самый большой в мире радиотелескоп. Он позволит ученым изучать формирование и эволюцию галактик.

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