Специалисты засекли ярчайшую вспышку на сравнительно небольшом расстоянии от Земли.

Ученые запечатлели с самого близкого расстояния редкий момент, когда черная дыра ловит и поглощает звезду. Об этом гвоорится в исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal Letters.

Как сообщается, ученые засекли жуткую вспышку - момент гибели звезды, когда сверхмассивная черная дыра сначала разорвала, а затем поглотила ее.

Событие произошло в галактике под названием NGC 7392, расположенной всего в 137 миллионах световых лет от нас.

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Это первое подобное событие, снятое в нетрадиционном свете. Вместо оптического или рентгеновского излучения его засняли в инфракрасном диапазоне.

Теперь ученые предполагают, что множество подобных явлений мы упускаем просто потому, что смотрим не в правильную часть электромагнитного спектра.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые впервые сфотографировали струю плазмы, извергающуюся из черной дыры. Благодаря современному оборудованию, ученые определили, что черная дыра в галактике M87 имеет джет, длина которого в радиоволнах достигает 100 тысяч световых лет, что примерно равно диаметру нашей собственной галактики.

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