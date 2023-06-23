Первыми видоизменениям, утверждает врач, подвергнутся городские жители.

Удлиненные пальцы рук, деформация локтя и двойные веки - так, по мнению ученых, будет выглядеть человек примерно через полвека. Публикация видео с моделью человека будущего, которую назвали Минди, ранее вызвала ажиотаж.

В сюжете "Сніданку з 1+1" врач-вертебролог Алексей Казаков рассказал, что на такие метаморфозы повлияет наш образ жизни, ведь все мы большинство времени проводим в гаджетах.

Кроме того, врач говорит, что у человека в будущем будет искривлен позвоночник. Первыми видоизменениям, утверждает он, подвергнутся городские жители.

"Мы будем становиться меньше, мышц будет становиться меньше. Но и сейчас у детей кричащее мало мышц, особенно у тех, кто сидит за компьютером и ничем не занимается. Также мозг будет становиться меньше", - прогнозирует Казаков.

Он не исключает, что из-за гиподинамии, снижения культуры физической активности, люди будут страдать от ожирения. Поэтому врач советует тем, кто не любит заниматься в спортзале, плавать в бассейне или ходить ежедневно 10 тысяч шагов, завести домашнего любимца, ведь его надо выгуливать, поэтому придется заниматься ходьбой.

Как будет выглядеть человек до 2100 года - прогноз ученых

По словам ученых из Университета Толедо в США, из-за сидячего образа жизни позвоночник человека станет дугообразным. Локти зафиксируются под углом 90 градусов. Глаза закроют двойные веки для защиты от компьютерного излучения. Череп станет толще, а мозг - меньше.

Ранее ученые из Квинслендского университета в ходе изучения 218 рентгеновских снимков людей в возрасте 18 до 30 лет обнаружили, что у многих из них из-за смартфонов развиваются горбы.

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