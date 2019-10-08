Меньше мозг и двойные веки: ученые показали, как будет выглядеть человек в 2100 году (фото, видео)

Созданную учеными модель назвали Минди.

Смартфоны изменят человека будущего. Так, ученые из университета Толедо в США показали, как будет выглядеть женщина в 2100 году.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Так, по словам ученых, из-за сидячего образа жизни позвоночник человека станет дугообразным. Локти зафиксируются под углом 90 градусов. У нее будет так называемая техническая шея, пальцы будут длиннее, чтобы было ими удобнее скролить и набирать тексты. Глаза закроют двойные веки для защиты от компьютерного излучения. А череп станет толще, мозг - меньше.

Авторы модели говорят, что создали этот малоприятный образ для того, чтобы заставить людей задуматься над вредом, который наносит здоровью злоупотребление компьютерными технологиями.

Ранее ученые из Квинслендского университета в ходе изучения 218 рентгеновских снимков людей возрасте 18 до 30 лет обнаружили, что у многих из них из-за смартфонов развиваются горбы.