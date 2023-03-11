Это единственный среди 1448 астероидов в "списке рисков", опасность которого определяют как "выше 0".

50-метровый астероид, известный как 2023 DW, может столкнуться с Землей. Это может произойти на День святого Валентина в 2046 году, прогнозируют ученые.

Как пишет CBS News, Европейское космическое агентство обнаружило 2023 DW 26 февраля и подсчитало, что вероятность его воздействия на Землю составляет 1 к 607. Агентство также предсказало, что астероид может упасть на нашу планету через 23 года – как раз 14 февраля.

Ученые добавили DW 2023 года в так называемый "список рисков", в котором описаны и другие объекты в космосе, которые могут повлиять на Землю.

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Сейчас ученые считают, что астероид "не представляет необычного уровня опасности" и "вероятность столкновения крайне маловероятна и не вызывает общественного внимания или общественного беспокойства". В то же время 2023 DW единственный среди еще 1448 астероидов в списке, риски от которого определяют как "выше 0".

Падение астероидов на Землю

В прошлом месяце небольшой астероид врезался в атмосферу Земли над Францией. Он был всего один метр в ширину, однако его смогли зафиксировать.

А в ноябре ученые обнаружили астероид 2022 AP7 размером 1,1-2,3 километров. Это крупнейший потенциально опасный астероид из обнаруженных за последние 8 лет.

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