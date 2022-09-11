Впервые астероид обнаружили 8 сентября 2008 года.

Жителей Земли предупредили о крупном астероиде. Согласно расчетам, он пролетит возле нашей планеты 12 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA.

По данным космического агентства, диаметр камня составляет почти 94 метра. Его скорость около 36 720 км в час.

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Отмечается, что астероид максимально близком приблизится к Земле 12 сентября. Расстояние составит 6,7 миллиона километров.

Ученые отнесли космическое тело к группе "потенциально опасных", потому что его длина не превышает 150 метров. Правда, максимальное расстояние от Земли составит менее 7,5 миллиона километров.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Spaceweather, астероид, размером с египетскую пирамиду в Гизе, впервые за более чем 100 лет пролетит рядом с Землей. Отмечается, что длина астероида под названием 2019 AV13 составляет от 100 до 230 метров, то есть его размеры примерно можно сравнить со 140-метровой пирамидой.

В последний раз астероид подходил настолько близко к Земле в 1914 году, а в следующий раз приблизится в 2113 году. Астероид не представляет опасности для Земли, поэтому жителям планеты паниковать не стоит.

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