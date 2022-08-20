В последний раз астероид подходил настолько близко к Земле в 1914 году, а в следующий раз приблизится в 2113 году.

Астероид, размером с египетскую пирамиду в Гизе впервые за более чем 100 лет пролетит рядом с Землей.

Как сообщает Newsweek, пролет состоится сегодня.

По данным Spaceweather, длина астероида под названием 2019 AV13 составляет от 100 до 230 м, то есть его размеры примерно можно сравнить со 140-метровой пирамидой.

По прогнозам исследователей, космический объект будет приближаться к поверхности планеты на скорости около 32 тыс. км и преодолеет на своем пути 13,8 лунных расстояний (расстояние от Земли до Луны).

В последний раз астероид подходил настолько близко к Земле в 1914 году, а в следующий раз приблизится в 2113 году. Астероид не представляет опасности для Земли.

"Мы можем быть уверены, что он не столкнется с Землей, потому что, имея достаточное количество наблюдений, мы можем рассчитать орбиту астероида с высокой точностью", - сказал Джей Тейт, директор обсерватории The Spaceguard Center.

Большинство астероидов находится в поясе астероидов - сфера Солнечной системы между орбитами Марса и Юпитера. Эти астероиды очень отличаются по размеру: от нескольких метров до гигантской Цереры (946 км в диаметре).

Некоторые астероиды часто пролетают на еще более близком расстоянии к Земле, чем этот астероид, но мало какие из них такие же большие. Из-за своих размеров этот астероид относят к категории потенциально опасных.

Как сообщал УНИАН, 29 июля два астероида размером с небоскреб пролетали мимо Земли.

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