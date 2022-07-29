Один из астероидов приблизится к нашей планете уже сегодня, а второй - завтра.

Два астероида размером с небоскреб пролетят мимо Земли в ближайшее время.

Об этом сообщает Science Alert.

Как сообщается, один астероид максимально приблизится к Земле уже сегодня, 29 июля, а второй пронесется мимо нашей планеты в субботу, 30 июля.

Первый астероид, получивший название 2016 CZ31, двигается со скоростью 55618 км/ч. По оценкам астрономов, он имеет ширину около 122 метров в самом широком месте, что делает его размером примерно с 40-этажное здание. По данным NASA, астероид благополучно минует нашу планету, пройдя на расстоянии около 2,8 млн километров от Земли, что более чем в семь раз превышает среднее расстояние между Землей и Луной.

По данным NASA, этот космический камень приближается к Земле каждые несколько лет, а следующее сближение запланировано на январь 2028 года.

В субботу, 30 июля, мимо нашей планеты пролетит второй, еще более крупный астероид, хотя и на большем расстоянии от Земли. Этот астероид, названный 2013 CU83, имеет диаметр примерно 183 метра и пролетит на расстоянии около 6,9 млн километров от Земли, что примерно в 18 раз превышает среднее расстояние между Землей и Луной.

Этот колоссальный космический камень движется со скоростью 21168 км/ч.

Напомним, ранее космический телескоп Хаббл сфотографировал далекую галактику в созвездии Журавля.

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