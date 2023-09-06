Комета Нисимура пройдет мимо Земли на следующей неделе.

По словам астрономов, наблюдатели за небом получают "редкую и захватывающую возможность" увидеть редчайшую комету невооруженным глазом.

Как сообщает Іndependent, комету Нисимура обнаружили только в августе, но приблизится она к Земле ближе всего через неделю - незадолго до рассвета во вторник, 12 сентября.

По словам профессора Брэда Гибсона, директора Центра астрофизики имени Е. А. Милна в Университете Халла, объект, который движется в космосе со скоростью 240 000 миль в час (386 242 км/ч - УНИАН), уже виден невооруженным глазом.

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Профессор Гибсон сказал, что в настоящее время Нисимуру можно увидеть через час после захода солнца и за час до рассвета, если посмотреть с востока на северо-восток, в сторону серпа Луны и Венеры.

"Комете требуется 500 лет, чтобы совершить оборот вокруг Солнечной системы, Земле - один год, а внешним планетам - многие десятилетия", - сказал профессор.

Отмечается, что комета Галлея, вызвавшая большой интерес во время своего последнего визита к Земле в 1986 году, совершает оборот вокруг Солнечной системы за 76 лет.

"Поэтому сказать, что это уникальная возможность увидеть Нисимуру, не будет преувеличением", - говорит профессор.

Комета Нисимуры - что о ней известно

Комета C/2023 PI названа в честь японского астрофотографа Хидео Нисимуры, который зафиксировал ее 11 августа,когда делал снимки неба с длинной выдержкой.

Комета пройдет ближе всего к Солнцу 17 сентября, когда он будет находиться всего в 43 миллионах километров от нас. По словам ученых, существует реальная вероятность, что комета не выдержит такого близкого пролета.

Ученые все еще пытаются оценить размер Нисимуры, но профессор Гибсон считает, что ее диаметр может варьироваться от нескольких сотен метров до 1,5 - 3 километров.

Предполагается, что комета может быть причиной ежегодного метеорного потока под названием Сигма-Гидриды, который происходит в декабре каждого года.

Опасности столкновения Нисимуры с Землей нет, поскольку астрономы тщательно рассчитали ее орбиту и скорость движения.

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