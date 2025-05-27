Ученые заметили, что некоторые великолепные скворцы помогали конкретным птицам.

Ученые выяснили, что птицы способны формировать дружеские отношения на всю жизнь, как и люди. Это открытие проливает новый свет на поведение в животном мире, пишет The Independent.

Отмечается, что животные часто помогают прямым кровным родственникам в силу естественной тенденции к продвижению своих генов. Это явление, известное как "родственный отбор". Люди обычно отклоняются от этого поведения и формируют пожизненную дружбу даже с неродственниками.

В своем новом исследовании ученые рассказали, что великолепные скворцы (Lamprotornis superbus) способны заводить себе друзей на всю жизнь. Более того, птицы не обязательно дружат со своими кровными родственниками.

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"Хотя мы обнаружили помощь, ориентированную на родственников, неродственная помощь была распространена, несмотря на возможность помогать родственникам", - говорится в исследовании.

По словам ученых, поведение, склонное к неродственной помощи возникает в результате формирования взаимных отношений, которые, как правило, складываются на протяжении многих лет. Исследователи подчеркнули, что общества скворцов устроены гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Ученые изучили тысячи взаимодействий между сотнями великолепных скворцов и собрали ДНК у отдельных птиц, чтобы изучить их генетические связи. В общей сложности они собрали поведенческие и генетические данные за 40 сезонов размножения.

Ученые обнаружили, что скворцы помогали не только родственникам, но и конкретным птицам, которые не имеют с ними родственных связей.

"Неожиданно оказалось, что конкретные пары поддерживали долгосрочные отношения взаимопомощи, меняясь социальными ролями в течение всей жизни", - поделились исследователи.

В издании добавили, что результаты исследования ставят под сомнение распространенное мнение о том, что помощь в животном мире является исключительно формой альтруизма, обусловленного родственным отбором.

Другие исследования птиц

Ранее ученые выяснили, что пение некоторых птиц следует строгим грамматическим правилам, подобно человеческим предложениям. Они полагаются на свой слух во время пения.

Кроме того, ученые узнали, что певчие птицы общаются с другими видами во время миграции. По данным исследователей, пернатые сигнализируют о своем виде, возрасте и поле.

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