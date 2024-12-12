Могилу знаменитой царицы до сих пор не нашли, но есть другие важные находки.

Археолог, которая ищет утраченную гробницу Клеопатры VII, сделала "важное" открытие, касающееся непосредственно царицы Египта. Об этом сообщает The Daily Mail.

Кэтлин Мартинес, которая искала гробницу почти 20 лет, утверждает, что нашла статую, которая, вероятно, изображает настоящее лицо царицы, которая правила Египтом с 51 по 30 год до нашей эры. Голова статуи из белого мрамора изображает женщину с маленьким носом, надутыми губами и волосами, заплетенными вокруг головы.

Мартинес и ее команда также нашли 337 монет с изображением Клеопатры, а также немало керамики, масляных ламп, статуэток и других артефактов. Все это было похоронено в храме Тапосирис Магна, который раскопали неподалеку от современного египетского города Александрия.

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Археолог считает, что гробница царицы скрывается где-то среди руин храма. По ее мнению, тело Клеопатры перенесли из дворца через тоннель и похоронили в тайном месте.

Однако другие археологи предположили, что голова статуи, которую отыскала Кэтлин Мартинес, на самом деле изображает другую женщину царской династии. Критики Мартинес также не верят, что царица похоронена в храме Тапосирис Магна. По их мнению, Клеопатра была похоронена где-то в самом городе Александрия.

Впрочем египетское Министерство туризма и древностей заявило, что все равно считает крайне важными находки, обнаруженные в храме. Даже если это не статуя Клеопетры, она все равно дает больше понимания архитектурных, культурных и церемониальных практик того времени.

Другие интересные археологические открытия

Как писал УНИАН, исследователи обнаружили загадочную каменную скульптуру в форме черепахи в пещере Манот в регионе Галилея на севере Израиля. Эксперты считают, что объект был вырезан более 35 000 лет назад, тогда как возраст пещеры может быть более 55 000 лет. Они считают, что там поклонялись небольшой каменной структуре.

Также мы рассказывали, что археологи обнаружили убедительные доказательства существования в древнем мире рисового пива. Находки возрастом 10 000 лет были найдены на стоянке Шаншань в китайской провинции Чжэцзян.

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