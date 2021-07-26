Эта система галактик является частью "Атласа пекулярных галактик".

Телескоп Hubble сделал фото тройной гравитационной борьбы между взаимодействующими галактиками.

Как сообщается на сайте обсерватории, на снимке изображена система из трех галактик, которые взаимодействуют друг с другом, известна как Arp 195.

Этот объект находится примерно в 763 миллионах световых лет от нас в созвездии Рыси (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН).

Эта система является частью "Атласа пекулярных галактик", составленный Хэлтоном Арпом. В него входят галактики, которые нельзя однозначно отнести к определенному классу. Всего этот каталог содержит 338 объектов.

"График наблюдений телескопа Хаббл рассчитывается при помощи компьютерного алгоритма таким образом, чтобы телескоп время от времени собирал дополнительные снимки данных между более длительными наблюдениями. Это изображение сталкивающейся тройки галактик в Arp 195 является одним из таких снимков", - рассказали в ESA.

Телескоп Хаббл: что известно

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

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За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

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Автор: Александр Топчий