Попавшие на фото объекты являются частью одного из крупнейших во Вселенной скоплений галактик Персей.

Телескоп Hubble сделал снимок сразу двух огромных галактик.

Как сообщается на сайте обсерватории, фото сделаны при помощи широкоугольной камеры Wide Field Camera 3 (WFC3).

Слева на фото изображена линзовидная галактика под названием 2MASX J03193743+4137580, а справа - спиральная галактика UGC 266.

Галактики расположены на расстоянии около 350 миллионов световых лет от Земли (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН).

Они являются частью одного из крупнейших во Вселенной скоплений галактик Персей. Персей состоит из тысяч галактик, и лишь несколько видно на снимке телескопа "Хаббл".

Камера WFC3 имеет мощное разрешение и высокую чувствительность как к видимому, так и инфракрасному свету.

Телескоп Хаббл: что известно

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

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За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

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Автор: Александр Топчий