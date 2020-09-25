Специалист считает, что последние кибератаки являются диверсией.

В скандале со взломом сайта Национальной полиции, где был обнародован фейк о гибели в Украине американских военных, видно "руку Кремля".

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Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" специалист по информационной безопасности Константин Корсун.

"К сожалению, у нас до сих пор нет национальной системы кибербезопасности и даже нет признаков и предпосылок, что она начала строиться. У нас есть несколько ведомств, которые перетягивают на себя одеяло, деньги и полномочия, но фактически никто ни за что не несет никакой ответственности и фактически нет единого центра координации, центра принятия решений", - отметил эксперт.

На вопрос, будет ли расти киберугроза в связи с приближением местных выборов в Украине, Корсун сказал:

"Да, велика вероятность наступления таких событий. Я не думаю, что взломают сайт ЦИК, он достаточно неплохо защищен, хотя все возможно. Но, я думаю, массовые усилия будут направлены именно на массовую дезинформацию. Буквально вчера были взломаны сайты региональных подразделений Нацполиции и размещены очень качественные, очень профессиональные фейки, направленные на дискредитацию военных учений Rapid Trident-2020. В этом случае все указывает на то, что это государство-агрессор и ее кибервойска, потому что больше никому это не может быть выгодно".

На вопрос, идет ли речь о диверсии, он ответил:

"Абсолютно так. Техническое расследование подтвердит это, я уверен. Это качественно скоординировано, срежиссировано, здесь рука Кремля ощущается в полный рост".

Массовые хакерские атаки на официальные сайты и распространение фейков

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Автор: Андрей Василюк