Магнитная буря накроет Землю в последние дни сентября.

Последние дни сентября отметятся повышенной солнечной активностью, что может отразиться на метеозависимых людях. Напомним, что ранее прогноз магнитных бурь сообщал, что последняя буря в этом месяце ожидается 28 сентября. Однако со временем прогноз специалистов изменился.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Магнитные бури в сентябре: опасные даты

Повышенная солнечная активность ожидается в четверг 30 сентября. Самым опасным временем дня будет период с 18 до 21 часов. А пятница 1 октября отметится магнитной бурей мощностью 5 баллов. Буря в пятницу продлится с полуночи до 14 часов дня, а пик ожидается в 4-6 часов утра.

Магнитные бури: влияние на здоровье

Сильнее всего влиянию бурь подвержены пожилые и метеозависимые люди, беременные женщины и обладатели хронических заболеваний. В дни магнитной бури могут возникать следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

боль в суставах и спине;

боль в сердце;

обострение хронических заболеваний;

скачки артериального давления;

бессоница.

Чтобы облегчить свое состояние в опасные дни, в дни бури придерживайтесь правил здорового образа жизни.

Спите не меньше восьми часов и ложитесь в одно и то же время. Откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя в опасные даты. Проводите больше времени на свежем воздухе. Ограничьте употребление жирных, острых и жареных блюд. Принимайте контрастный душ.

Автор: Екатерина Пулатова