Последние дни сентября отметятся повышенной солнечной активностью, что может отразиться на метеозависимых людях. Напомним, что ранее прогноз магнитных бурь сообщал, что последняя буря в этом месяце ожидается 28 сентября. Однако со временем прогноз специалистов изменился.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Магнитные бури в сентябре: опасные даты
Повышенная солнечная активность ожидается в четверг 30 сентября. Самым опасным временем дня будет период с 18 до 21 часов. А пятница 1 октября отметится магнитной бурей мощностью 5 баллов. Буря в пятницу продлится с полуночи до 14 часов дня, а пик ожидается в 4-6 часов утра.
Магнитные бури: влияние на здоровье
Сильнее всего влиянию бурь подвержены пожилые и метеозависимые люди, беременные женщины и обладатели хронических заболеваний. В дни магнитной бури могут возникать следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- боль в суставах и спине;
- боль в сердце;
- обострение хронических заболеваний;
- скачки артериального давления;
- бессоница.
Чтобы облегчить свое состояние в опасные дни, в дни бури придерживайтесь правил здорового образа жизни.
- Спите не меньше восьми часов и ложитесь в одно и то же время.
- Откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя в опасные даты.
- Проводите больше времени на свежем воздухе.
- Ограничьте употребление жирных, острых и жареных блюд.
- Принимайте контрастный душ.