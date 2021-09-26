Ежедневно специалисты солнечных лабораторий наблюдают за Солнцем и прогнозируют магнитные бури. Некоторые люди очень чувствительны к вспышкам на Солнце и ощущают ухудшение самочувствия в такие дни. Поэтому важно заранее ознакомиться с прогнозом магнитных бурь.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Магнитные бури в сентябре: опасные даты
Незначительное повышение солнечной активности ждет нас в воскресенье 26 числа. А во вторник 28 сентября ожидается двухдневная магнитная буря мощностью 5 баллов. Такая буря классифицируется как несильная, однако подобные вспышки случаются редко.
Магнитные бури: влияние на здоровье
В опасные дни у метеозависимых, пожилых, беременных и обладателей хронических болезней возможно ухудшение самочувствие. Магнитная буря может вызывать следующие симптомы:
- головокружение;
- головная боль;
- тошнота;
- повышенное давление;
- бессоница;
- боль в сердце;
- обострение хронических заболеваний.
Негативное влияние бури можно свести к минимуму, если за несколько дней до бури и в опасные даты начать придерживаться определенных правил.
- Спите не меньше восьми часов и ложитесь в одно и то же время.
- Откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя в опасные даты.
- Проводите больше времени на свежем воздухе.
- Ограничьте употребление жирных, острых и жареных блюд.
- Принимайте контрастный душ.