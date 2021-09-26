Геомагнитная буря такой мощности может вызвать головокружение и тошноту.

Ежедневно специалисты солнечных лабораторий наблюдают за Солнцем и прогнозируют магнитные бури. Некоторые люди очень чувствительны к вспышкам на Солнце и ощущают ухудшение самочувствия в такие дни. Поэтому важно заранее ознакомиться с прогнозом магнитных бурь.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Магнитные бури в сентябре: опасные даты

Незначительное повышение солнечной активности ждет нас в воскресенье 26 числа. А во вторник 28 сентября ожидается двухдневная магнитная буря мощностью 5 баллов. Такая буря классифицируется как несильная, однако подобные вспышки случаются редко.

Магнитные бури: влияние на здоровье

В опасные дни у метеозависимых, пожилых, беременных и обладателей хронических болезней возможно ухудшение самочувствие. Магнитная буря может вызывать следующие симптомы:

головокружение;

головная боль;

тошнота;

повышенное давление;

бессоница;

боль в сердце;

обострение хронических заболеваний.

Негативное влияние бури можно свести к минимуму, если за несколько дней до бури и в опасные даты начать придерживаться определенных правил.

Спите не меньше восьми часов и ложитесь в одно и то же время. Откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя в опасные даты. Проводите больше времени на свежем воздухе. Ограничьте употребление жирных, острых и жареных блюд. Принимайте контрастный душ.

Автор: Екатерина Пулатова