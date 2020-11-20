Особенность окаменелости в том, что динозавры застыли во время битвы друг с другом.

Музей американской Северной Каролины получил необычный подарок от благотворителей - окаменелые скелеты двух гигантских ящеров.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как отмечается, особенность окаменелости в том, что динозавры застыли в тех же позах, что и в момент смерти 67 миллионов лет назад - во время битвы друг с другом. В бою сошлись хищник тиранозавр и травоед трицератопс.

Сообщается, что скелеты переплетены, а в дополнение, прекрасно сохранились.

Ученые говорят - благодаря тому, что находка лежала в земле - уцелели почти все кости. Поэтому ученые могут узнать много интересного и нового о жизни динозавров.

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Автор: УНИАН