Музей американской Северной Каролины получил необычный подарок от благотворителей - окаменелые скелеты двух гигантских ящеров.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как отмечается, особенность окаменелости в том, что динозавры застыли в тех же позах, что и в момент смерти 67 миллионов лет назад - во время битвы друг с другом. В бою сошлись хищник тиранозавр и травоед трицератопс.
Сообщается, что скелеты переплетены, а в дополнение, прекрасно сохранились.
Ученые говорят - благодаря тому, что находка лежала в земле - уцелели почти все кости. Поэтому ученые могут узнать много интересного и нового о жизни динозавров.
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