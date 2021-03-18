В компании рассчитывают, что браслет позволит, к примеру, перемещать виртуальные объекты или набирать текст без использования физической клавиатуры.

Компания Facebook представила прототип браслета, использующего технологию электромиографии.

Читайте такжеFacebook показал прототип AR-очков (фото)Браслет считывает идущие от мозга к запястью сигналы, понимает, что пользователь хочет сделать, и воспроизводит его действия в виртуальной или дополненной реальности, пишет vc.ru со ссылкой на блог Facebook.

Как объяснили в компании, у человека может быть множество мыслей, однако действует он лишь в соответствии с определенными из них. Мозг отбирает эти мысли и посылает сигналы рукам — тогда они выполняют действия. Технология же переводит такие сигналы в цифровые команды.

На сегодняшний день браслет способен распознавать простые жесты, к примеру, сведение большого и указательного пальцев. Однако в Facebook надеются, что в будущем пользователи смогут перемещать виртуальные объекты или набирать текст без клавиатуры.

Компания планирует использовать браслет с умными очками дополненной реальности, которые собирается выпустить вместе с Ray-Ban уже в 2021 году. На вопрос о том, когда браслеты станут общедоступными технический директор Facebook Майк Шрепфер сказал, что пока проект находится на ранней стадии разработки, так что трудно предсказать сроки, передаёт CNBC.

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Автор: Катерина Комолова