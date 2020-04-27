HackCorona: объявлены победители конкурса IT-проектов для борьбы с коронавирусом

Общий призовой фонд для победителей составил 5 млн грн.

Министерство цифровой трансформации Украины определило победителей национального онлайн-конкурса IT-проектов HackCorona, направленных на противодействие распространению коронавируса в Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

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В частности, ими стали следующие проекты: KAZKOZVUK (проект создан для детей с особенностями зрения); VUIKO (маркетплейс для локальных производителей крафтовой фермерской продукции); SkillAR (мобильная платформа для дистанционного интерактивного обучения с помощью дополненной реальности); Digital Women 2020 (проект, направленный на стимулирование развития малого и среднего бизнеса в Украине в условиях кризиса и карантина); «Слухай» (библиотека аудиокниг на украинском языке).

Проект «Поддержка ради жизни», призванный улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями путем создания возможности инклюзивного онлайн-образования, получил специальный приз.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Министерство цифровой трансформации запустило национальный конкурс IT-проектов и идей #HackCorona, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 и поддержку украинских граждан в условиях карантина. Общий призовой фонд для победителей составил 4 млн грн.

17 апреля Министерство цифровой трансформации увеличило призовой фонд национального онлайн-конкурса противодействующих распространению коронавируса в Украине IT-проектов HackCorona на 1 млн грн – до 5 млн грн.