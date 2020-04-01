Минцифры запустило конкурс IT-проектов, которые помогут пережить коронавирус

Общий призовой фонд для победителей составляет 4 миллиона гривень.

Министерство цифровой трансформации запустило национальный конкурс IT-проектов и идей #HackCorona, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 и поддержку украинских граждан в условиях карантина.

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Желающие принять участие в конкурсе могут подать проекты или идеи по таким направлениям как: противодействие коронавирусу (электронные сервисы, направленные на противодействие распространению эпидемии COVID-19), е-услуги для граждан (социальные, образовательные, административные и другие публичные услуги, которые особенно актуальны во время карантина), социальное предпринимательство (инновационные идеи для развития цифрового социального предпринимательства в условиях карантина), взаимопомощь (сервисы, направленные на поддержку и обеспечение жизнедеятельности наиболее уязвимых групп населения в условиях карантина).

Согласно сообщению, это могут быть как абсолютно новые проекты, так и усовершенствованные имеющиеся решения.

Общий призовой фонд для победителей составляет 4 миллиона гривень. Также они получат менторскую поддержку при реализации проекта.

Как сказано в сообщении, заявки принимаются до 6 апреля, а уже 9 апреля члены жюри выберут победителей.

В жюри конкурса войдут вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков, основатель маркетинговой компании FEDORIV Андрей Федорив, соучредитель Monobank Олег Гороховский, генеральный директор украинской IT-компании Petcube Ярослав Ажнюк, президент фонда "Восточная Европа" Виктор Лях, представитель посольства Швейцарии в Украине, координатор проектов Швейцарского бюро сотрудничества Илона Постемская и постоянная представительница Программы развития ОНН в Украине Дафина Герчева.

Партнерами конкурса #HackCorona in Ukraine стали программа EGAP, которая финансируется Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и реализуется фондами "Восточная Европа" и Innovabridge, и ПРООН.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Министерство цифровой трансформации Украины запустило на портале "Дія.Цифрова освіта" образовательный сериал "Цифровая грамотность для госслужащих 1.0. на базе инструментов Google".

Также ведомство планирует построить в регионах специальные оффлайн-центры поддержки бизнеса - консалтинг-зоны.

На этой неделе министерство планирует запустить онлайн-платформу бесплатных услуг социально ответственного бизнеса во время карантина.