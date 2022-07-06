Физики говорят, что нашли в данных Большого адронного коллайдера свидетельства существования трех новых комбинаций кварков.

На Большом адронном коллайдере (БАК) обнаружены доказательства существования трех невиданных ранее частиц.

Об этом сообщает Universe Today.

Физики говорят, что нашли в данных Большого адронного коллайдера свидетельства существования трех невиданных ранее комбинаций кварков.

Три экзотических типа частиц, которые включают в себя две комбинации из четырех кварков, известные как тетракварки, плюс единица из пяти кварков, называемая пентакварком, полностью согласуются со Стандартной моделью, теорией, описывающей структуру атомов, которой уже несколько десятков лет.

Ученые надеются, что нынешний запуск БАК предоставит доказательства того, что физика выходит за рамки Стандартной модели и объясняет природу загадочных явлений, таких как темная материя. Такие свидетельства могут указывать на новые массивы субатомных частиц или даже на дополнительные измерения в нашей Вселенной.

Напомним, Большой адронный коллайдер был построен в течение 1998-2008 годов на 100-метровой глубине под территориями Франции и Швейцарии и является кольцевым тоннелем длиной 27 километров. В нем расположен ускоритель заряженных элементарных частиц (протонов). При столкновении на скоростях, близких к скорости света, должны рождаться новые элементарные частицы.

Как сообщал УНИАН, Европейский центр ядерных исследований во вторник, 5 июля, после трехлетнего перерыва вновь запустил Большой адронный коллайдер.

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