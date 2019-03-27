В Большом адронном коллайдере нашли новые частицы материи Вселенной

Новые частицы называются пентакварки, они формируют структуру атома в виде протонов и нейтронов и являются наименьшими частицами.

Сотрудники Большого адронного коллайдера, проанализировали данные о столкновениях протонов и обнаружили ранее неизвестные элементарные частицы.

Анализируя информацию об экспериментах в Большом адронном коллайдере (БАК), ученые обнаружили новые фундаментальные частицы - пентакварки, которые формируют структуру атома в виде протонов и нейтронов и являются наименьшими частицами, известными человеку, сообщает "Новое время" со ссылкой на Tech Explorist.

Ранее считалось, что пентакварки состоят из пяти кварков, соединенных вместе. Новое исследование предполагает существование еще трех пентакварков, каждый из которых делится на две части.

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Профессор физики из Колледжа искусств и наук Сиракузского университета Томаш Скварницкий проанализировал данные столкновений протонов за период с 2015-го по 2018-й и заявил о существовании подструктуры пентакварков.

По его данным, ранее неизвестные пентакварки делятся на две части - барионы, состоящие из трех кварков, и мезоны, состоящие из двух кварков.

"Странно, что масса новых пентакварков немного меньше суммы масс его составляющих частей - бариона и мезона. Пентакварк не распался в результате обычного процесса. Вместо этого он распадался медленно, переставляя свои кварки и образуя определенный резонанс", - говорит Скварницкий.

По его словам, выявление новых пентакварков дало ученым в 10 раз больше данных и позволило анализировать структуру пентакварков более детально.

Дальнейшее исследование пентакварков может серьезно повлиять на наше понимание материи, обнаруженной в других частях Вселенной, таких как нейтронная звезда или черная дыра.

Как сообщал УНИАН, CERN планирует построить новый в четыре раза больший коллайдер.