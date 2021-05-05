Космический корабль New Shepard рассчитан на шесть пассажиров.

Американская аэрокосмическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса с сегодняшнего дня начинает продажу билетов на суборбитальные экскурсионные полеты в корабле New Shepard.

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Об этом сообщает Reuters. Ожидается, что в ближайшее время компания наконец сообщит, как купить билет, сколько он будет стоить, и когда состоится первый полет.

Еще в 2018 году СМИ полагали, что полет в туристическом корабле Blue Origin должен будет стоить не менее 200 тысяч долларов. Однако с того времени многое могло измениться.

Космический корабль New Shepard рассчитан на шесть пассажиров. Аппарат должен будет подниматься в суборбитальное пространство - на высоту более 100 км. При этом пассажиры могут испытать несколько минут невесомости и увидить кривизну земного шара.

Для этого в корабле предусмотрены шесть крупных смотровых иллюминаторов.

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Автор: Дмитрий Захаров