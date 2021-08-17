Blue Origin назвала сделку "несправедливой".

Компания Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса подает в суд на NASA из-за 2,9-миллиардного контракта, заключенного с компанией Илона Маска по высадке миссии на Луну.

Об этом сообщает BBC.

Blue Origin назвала сделку "несправедливой", заявив о "фундаментальных проблемах". Спор возник из-за решения NASA заключить сделку не с двумя, а с одной компанией.

В компании Безоса еще раз подчеркнули необходимость услуг обеих компаний по обеспечению доставки астронавтов на поверхность Луны в 2024 году.

Читайте такжеHubble сделал фото галактики "в сердце Печи"Также Blue Origin обвинила NASA в "незаконной и ненадлежащей оценке" ее предложений в ходе тендера. В то же время пересмотр результатов "восстановит справедливость, создаст конкуренцию и обеспечит безопасное возвращение Америки на Луну".

Ранее в NASA признались, что текущий бюджет агентства не может позволить им выбрать две компании. Конгресс выделил им только 850 миллионов долларов на трехмиллиардный проект.

В июле Безос предложил покрыть до 2 миллиардов долларов расходов NASA в обмен на пересмотр контракта, но получил отказ.

NASA должно ответить на иск Blue Origin до 12 октября. В SpaceX Илона Маска решение Безоса пока не комментируют.

В рамках своей программы NASA надеется впервые с 1972 года вернуть американских астронавтов на Луну.

Автор: Яна Ставская