Безос отмечает, что его компания Blue Origin таким образом восполнит дефицит бюджетного финансирования программы по разработке системы высадки человека на Луну.

Глава компании Blue Origin и основатель Amazon Джефф Безос предложил NASA $2 млрд в обмен на контракт по строительству космического корабля для полетов на Луну.

Об этом со ссылкой на письмо американского бизнесмена сообщает ВВС.

"Blue Origin восполнит дефицит бюджетного финансирования программы по разработке системы высадки человека на Луну, отказавшись от всех выплат в течение этого и двух следующих фискальных лет", - отметил в письме Безос.

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Он добавил, что это предложение не является "временной отсрочкой" и предусматривает "полный отказ от выплат".

За это предприниматель хочет, чтобы NASA вернуло контракт на создание посадочного модуля "в нужное русло" и подписало соглашение с Blue Origin.

Весной американское космическое агентство предоставило контракт на $2,9 млрд компании Илона Маска SpaceX, отказав корпорации Безоса.

В NASA этот шаг объяснили нехваткой финансирования, указав, что из ожидаемых $3,3 млрд от Конгресса получили на строительство посадочного модуля в Луну только $850 млн.

Blue Origin Джеффа Безоса и оборонная компания Dynetics обжаловали избрание победителя в Главном контрольном управлении США, передает ТСН.

Миссия США по высадке на Луну

Контракт NASA является частью программы Artemis ("Артемида"), которая предусматривает высадку американских астронавтов на Луну в 2024 году и проведение исследований в районе его Южного полюса, где, как предполагается, должны быть запасы воды в виде льда.

NASA отмечает, что эти ресурсы станут ключевыми для длительных лунных миссий, а также смогут обеспечивать исследования дальнего космического пространства.

В 1969-1972 годах на Луне побывали 12 американских астронавтов. С тех пор люди не были на спутнике Земли.

Автор: Ирина Погорелая