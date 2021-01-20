В МОЗ представили интерактивную карту всех украинских пунктов тестирования на COVID-19.

В Украине действует более двух тысяч пунктов тестирования на коронавирус, где можно сделать бесплатный тест. Интерактивную карту со всеми пунктами подготовило Министерство здравоохранения Украины.

Где сделать бесплатный тест на коронавирус - карта пунктов

МОЗ представило интерактивную карту всех пунктов. Открыть эту карту можно по ссылке.

Согласно карте, в настоящее время в Украине действует 2373 пункта, где бесплатно можно сдать ПЦР-тест на выявление коронавируса. Больше всего бесплатных пунктов функционирует в Киеве - 65. Также там можно сделать быстрый тест на антиген к COVID-19.

Чтобы найти ближайший пункт на карте, нужно выбрать свою область в поле "Область" и ввести домашний адрес в поле "Адрес".

Приложение покажет, где находится ближайший к указанному адресу пункт тестирования, где можно сделать ПЦР-тест бесплатно.

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Автор: Екатерина Пулатова