В Украине действует более двух тысяч пунктов тестирования на коронавирус, где можно сделать бесплатный тест. Интерактивную карту со всеми пунктами подготовило Министерство здравоохранения Украины.
Где сделать бесплатный тест на коронавирус - карта пунктов
МОЗ представило интерактивную карту всех пунктов. Открыть эту карту можно по ссылке.
Согласно карте, в настоящее время в Украине действует 2373 пункта, где бесплатно можно сдать ПЦР-тест на выявление коронавируса. Больше всего бесплатных пунктов функционирует в Киеве - 65. Также там можно сделать быстрый тест на антиген к COVID-19.
Чтобы найти ближайший пункт на карте, нужно выбрать свою область в поле "Область" и ввести домашний адрес в поле "Адрес".
Приложение покажет, где находится ближайший к указанному адресу пункт тестирования, где можно сделать ПЦР-тест бесплатно.
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