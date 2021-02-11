Официально Facebook не подтвердила эти новости / Иллюстрация REUTERS
Социальная сеть Facebook начала работу над аудиочатом, похожим на популярное приложение для молодежи Clubhouse.
Читайте такжеFacebook совершенствует ленту новостей: что может изменитьсяОб этом пишет The New York Times.
Исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг заинтересовался этой идеей, лично опробовал сервис и приказал сотрудникам создать подобный продукт.
Сейчас проект находится на самой первой стадии разработки.
Отмечается, что официально Facebook не подтвердила эти новости. Представитель Clubhouse также отказался от комментариев.
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