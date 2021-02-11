Сейчас проект находится на самой первой стадии разработки.

Социальная сеть Facebook начала работу над аудиочатом, похожим на популярное приложение для молодежи Clubhouse.

Читайте такжеFacebook совершенствует ленту новостей: что может изменитьсяОб этом пишет The New York Times.

Исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг заинтересовался этой идеей, лично опробовал сервис и приказал сотрудникам создать подобный продукт.

Сейчас проект находится на самой первой стадии разработки.

Отмечается, что официально Facebook не подтвердила эти новости. Представитель Clubhouse также отказался от комментариев.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН