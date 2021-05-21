Ученые с помощью телескопа ALMA обнаружили самую древнюю спиральную галактику.
Об этом сообщает Eurekalert.
По данным астрономов, эта галактика образовалась всего через 1,4 миллиарда лет после Большого взрыва. Это самая древняя галактика подобного рода из когда-либо наблюдавшихся.
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"Качество данных ALMA было настолько хорошим, что я смог увидеть столько деталей, что подумал, что это ближайшая галактика",- поделился впечатлениями ведущий автор исследования Такафуми Цукуи
Галактика Млечный Путь, в которой мы живем, представляет собой спиральную галактику. Спиральные галактики - фундаментальные объекты во Вселенной, на их долю приходится до 70% от общего числа галактик.
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