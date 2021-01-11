Ученые получили новый снимок галактики NGC 613, которая впервые была обнаружена в 1798 году немецко-английским астрономом Уильямом Хершелем.
Снимок был опубликован на сайте обсерватории космического телескопа Хаббл.
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Как сообщается, эта галактика находится в южном созвездии Скульптора на расстоянии 67 миллионов световых лет от нас.
Она является прекрасным примером спиральной галактики с перемычкой. Как установили ученые, около двух третей спиральных галактик, включая нашу галактику Млечный Путь, содержат перемычку.
Отметим, что в ядре галактики NGC 613 было обнаружено звёздное излучение, которое испускается двумя звёздами, разделенными потоком пыли. А в сентябре 2016 года астрономом-любителем из Аргентины во время фотосъёмки галактики NGC 613 было впервые в истории зафиксировано рождение сверхновой.
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