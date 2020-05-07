Астероид размером с четыре футбольных поля пересечет орбиту Земли

Потенциально опасный астероид летит к Земле на большой скорости.

Астероид несется к Земле на скорости 13 км/сек. Небесное тело размером с четыре футбольных поля (от 211 до 472 м) пересечет орбиту Земли сегодня, 7 мая, в 15:18 по киевскому времени.

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Астрономы причисляют астероид под названием 438908 2009 XO к потенциально опасным из-за его внушительных размеров и близости к планете. Космический объект пересечет орбиту Земли, но разминется с нашей планетой на расстоянии 3,39 млн км (почти в 9 раз дальше, чем Луна от Земли), передает rbc.ua.

Впервые этот астероид обнаружили 9 декабря 2009 года, он относится к группе Аполлона. Следующее его сближение с Землей произойдет 16 января 2086 года. Тогда он приблизится к планете на 2,5 млн км.

По стандартам NASA потенциально опасными астероидами считаются такие, которые превышают 140 м в размере, а близость их к Земле меньше 7,5 млн км.

Кроме того, существует некая закономерность, по которой крупные астероиды сталкиваются с Землей раз в 400 лет (как пример, загадочный Тунгусский метеорит, 1908 год), а мелкие - раз в 30 лет (Челябинский метеорит, 2013 год).

Как сообщал УНИАН, 29 апреля на опасное к Земле расстояние подлетел астероид-гигант. Его полет можно было наблюдать при помощи небольшого телескопа.