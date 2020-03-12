Астрономы открыли более 100 новых малых планет на краю Солнечной системы

До этого времени о существовании найденных космических тел не было никаких данных.

Ученые идентифицировали почти 140 доселе неизвестных малых планет на окраине нашей Солнечной системы, которые расположены за орбитой Нептуна. Международная команда исследователей проанализировала данные, которые за четыре года собрал проект Dark Energy Survey (DES).

Об этом пишет Newsweek, добавляя, что цель проекта заключалась в исследовании динамики расширения Вселенной путем наблюдения за небом в Южном полушарии. DES не был задуман как миссия по поиску таких объектов, как малые планеты. Однако, данные, которые он собрал, оказались полезными для выполнения этого задания.

Малыми планетами называют астрономические объекты на орбите вокруг Солнца, которые нельзя назвать полноценными планетами или кометами. Обычно это карликовые планеты или астероиды. Согласно опубликованным результатам нового исследования, ученые обнаружили всего 316 объектов за пределами орбиты Нептуна. Их еще называют Транснептуновими объектами (TNO). Существование 139 из них до сих пор не было задокументировано. Эти объекты размещены на расстоянии от 30 до 90 астрономических единиц от Солнца. Собственно, астрономическая единица – это расстояние от звезды до Земли.

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В общем, сегодня ученым известно о трех тысячах TNO, которые включают различные объекты: от небольших астероидов и комет до карликовых планет. Поэтому на объекты, выявленные в ходе нового исследования, приходится 10% от общего числа. Самый известный и самый крупный объект этого класса – это карликовая планета Плутон, которая расположена на расстоянии около 40 астрономических единиц от Солнца.