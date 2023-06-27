Остатки древних строений нашли глубоко в мексиканских джунглях.

Археологи обнаружили давно потерянный город майя глубоко в мексиканских джунглях. Об этом сообщает INAH.

Группа археологов была вознаграждена за прохождение около 60 километров в густых джунглях полуострова Юкатан на юге Мексики: они обнаружили давно потерянный древний город майя, о котором ранее не было никаких записей.

Новый город получил название Окомтун, что означает "каменная колонна". На обширной территории есть площади, большие здания в стиле пирамид, каменные колонны и другие сооружения, расположенные в виде концентрических колец. Есть также площадка для игры в мяч и, возможно, религиозных целей.

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"Самым большим сюрпризом оказалось место, окруженное обширными водно-болотными угодьями", - говорит археолог и руководитель группы Иван Шпрайц из Словенской академии наук и искусств. "Его монументальное ядро ​​покрывает более 50 гектаров и включает в себя различные большие здания, в том числе несколько пирамидальных сооружений высотой более 15 метров".

По словам Шпрайца и его коллег, город был важным местным центром между 250 и 1000 годами нашей эры, известной как классическая эпоха с точки зрения цивилизации майя.

Анализ фрагментов керамических горшков, обнаруженных на этом месте, должен рассказать исследователям больше о том, когда этот регион был заселен.

Что известно о народе майя?

На протяжении веков народ майя был доминирующей цивилизацией в Мезоамерике - на территории современной Центральной Америки и самой южной части Северной Америки.

Майя хорошо известны своими достижениями в архитектуре, культуре, календарных системах, математике и многом другом.

Цивилизация майя потерпела серьезный крах в 9 веке нашей эры, который, как считается, был вызван сочетанием гражданской войны, засухи и других факторов окружающей среды. Однако только в 17 веке последний город майя пал перед испанскими захватчиками.

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