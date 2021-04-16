Заявки на получение патентов были поданы в 2017 году и зарегистрированы в апреле 2021-го.

Украинский институт интеллектуальной собственности зарегистрировал несколько новых торговых марок американских технологических корпораций Apple и Facebook.

Об этом свидетельствуют данные из базы Укрпатента.

Заявки на получение патентов Apple подала еще в 2017 году, однако они были зарегистрированы 14 апреля этого года. В частности, техногигант запатентовал торговые марки и изображения знаков "Эппл" и "Яблоко" на русском языке. Ожидаемая дата окончания срока действия регистрации обоих - 5 октября 2027 года.

Ранее Apple также регистрировала в Украине торговые марки "Айпед", "Эйрподс", "Хоумпод", "Айфон".

В то же время Facebook запатентовала в Украине логотип компании Oculus VR, которая специализируется на создании аппаратного и программного обеспечения для виртуальной реальности. Заявка на патент была подана также в 2017 году и зарегистрирована 14 апреля 2021-го. Регистрация будет действовать до декабря 2027-го.

Ранее в феврале Facebook также зарегистрировала в Украине торговую марку "OCULUS".

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Автор: Катерина Комолова