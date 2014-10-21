Археологи нашли в Кировоградской области трипольский храм, построенный 6 тысяч лет назад

Культовое сооружение площадью 60 на 20 метров было построено около шести тысяч лет назад — оно представляло собой двухэтажное здание из дерева и глины, окруженное внутренним двориком с портиками по периметру, пишет Lenta.ru со ссылкой на Live Science.

Об открытии археологи Наталья Бурдо и Михайло Видейко рассказали на ежегодном конгрессе Европейской ассоциации археологов, которая прошла в Стамбуле.

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Внутри святилища ученые обнаружили восемь глиняных плит — скорее всего, они выполняли функцию алтарей. На одной из плит нашли множество обгорелых костей ягнят. Пол и стены всех пяти помещений второго этажа были покрашены в красный цвет, что создавало торжественную атмосферу, считают археологи.

Храм был обнаружен во время раскопок доисторического поселения поблизости от села Небеливка Новоархангельского района. Древнее поселение занимало площадь около 238 гектаров, там размещались более 1,2 тысячи зданий и почти 50 улиц. Хронологически его относят к трипольской культуре медного века (5500-2750 годы до нашей эры). Как случалось и со многими другими трипольскими поселениями, жители в какой-то момент оставили его, предав огню все строения (в том числе и храм).

Среди развалин также нашли обломки фигурок, изображающих людей. Носы у некоторых из них больше похожи на клювы, а глаза отличаются по размеру. Наконец, археологи обнаружили фрагменты украшений из кости и золота.

Культовое сооружение во многом напоминает ближневосточные (Анатолия и Междуречье) святилища той же эпохи. Например, храм шумерского Эриду (3 тысячи лет до нашей эры) также состоял из отдельных комнат, отмечают археологи.

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