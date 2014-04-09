На дне ирландского озера нашли ладью викингов

Ирландские археологи сегодня подтвердили, что на дне озера Лох-Корриб на западе страны лежит уникальный артефакт - ладья викингов. Точные размеры находки ученым еще только предстоит определить, сообщает ИТАР-ТАСС.

Пока неизвестно, в какой степени сохранности находится судно и что привело к его гибели. Точный возраст ладьи также еще предстоит установить с помощью радиоуглеродного анализа. А пока власти страны объявили находку национальным достоянием, запретив без специального разрешения погружаться в указанном районе.

Читайте такжеВ ЕС рассказали об успехах по спасению Греции, Латвии, Португалии, Ирландии и Испании

Эксперты приняли решение пока ладью не поднимать, так как прямой контакт с воздухом может уничтожить исторический памятник. Предполагается, что со временем для него отведут специальный зал в одном из местных музеев.

Первые викинги появились на острове в конце VIII века. Именно они внесли большой вклад в совершенствование кораблестроения и мореходства в Средние века.