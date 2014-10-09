В Польше откроют памятник «Википедии»

Об этом сообщает Газета.ги со ссылкой на Collegium Polonicum.

Памятник создан армянским скульптором Миграном Акопяном.

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Среди гостей церемонии открытия будут представители Wikimedia Польши, Wikimedia Deutschland, и Wikimedia Сан-Франциско.

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