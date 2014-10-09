Twitter будет судиться с властями США

Согласно действующему законодательству, Twitter не может раскрыть определенную информацию о государственных запросах о данных пользователей, которые касаются национальной безопасности, передает ВВС Украина.

Twitter считает, что это нарушает право на свободу слова, прописанное в Первой поправке к конституции США.

Компания заявила, что обратилась в суд для того, чтобы заставить американское правительство сообщать, как используются получаемые им данные о пользователях.

"Мы считаем, что, согласно Первой поправке, мы имеем право реагировать на озабоченность пользователей и на официальные сообщения властей США, предоставляя информацию о масштабах надзора американского правительства", - сообщил в блоге адвокат компании Бан Ли.

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Twitter подал в суд на министерство юстиции США и на ФБР. Заявление было принято в суде Северной Калифорнии.

В апреле компания предоставила для публикации американскому правительству отчет о прозрачности, но власти не стали распространять полученные данные.

. В этом докладе содержалась информация о запросах по информации пользователей, которые касались национальной безопасности.