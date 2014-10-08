УНИАН открывает комментарии

Уважаемые читатели!

Одной из главных ценностей для УНИАН является развитие открытой дискуссии в обществе. Поэтому редакция УНИАН приняла решение вновь открыть комментарии на сайте для наших пользователей, отключенные около года назад. Теперь каждый пользователь сможет поделиться своими мыслями с другими читателями о новостях или статьях, публикуемых сайтом УНИАН.

Но, учитывая непростую ситуацию в стране, а также огромное количество проплаченных российских (и не только российских) “троллей” на просторах интернета, редакция УНИАН просит своих читателей отнестись ответственно к инструментам комментирования. Не распространяйте пропагандистскую информацию и рекламу, не оскорбляйте читателей, авторов и героев публикаций, будьте вежливы и толерантны к собеседникам и не нарушайте простые правила, установленные для поддержания интеллигентной дискуссии на страницах издания.

Редакция УНИАН оставляет за собой право удалять нелицеприятные комментарии, комментарии, нарушающие правила или редакционную политику издания, коммерчески мотивированные, противоречащие общепринятой морали а также раскрывающие персональные данные или нарушающие законы Украины. В случае нарушений редакция может закрыть доступ к возможности комментирования или удалить аккаунт нарушителя.



Правила комментирования

На страницах УНИАН запрещается:

Разжигание межнациональной розни, дискриминация по расовому, этническому или иному признаку.

Призыв к экстремизму, сепаратизму, терроризму или другим деструктивным действиям.

Угрозы в адрес читателей или редакции.

Оскорбление других комментаторов, известных личностей, сотрудников УНИАН или редакции в целом.

Использование нецензурной лексики.

Размещение заведомо ложной или непроверенной информации.

Пропаганда алкоголизма, наркомании, табакокурения.

Спам, коммерческая деятельность, реклама, ссылки.

Повторение комментариев, бессмысленные комментарии или содержащие только специальные символы или перенасыщенные ими.

Копирование других материалов или цитирование, превышающее по размеру сам комментарий.