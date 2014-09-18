Стала известна дата презентации новых планшетов iPad и iPad mini

Об этом сообщает The Daily Dot, ссылаясь на близкие к компании источники, передает ZN.UA. Новые планшеты, по прогнозам, получат экраны с диагональю 9,7 и 7,9 дюйма. Ожидается, что полноразмерная модель iPad будет оснащена новым антибликовым экраном, что позволит лучше читать и видеть информацию на экране при ярком свете.

Читайте такжеВсе итоги презентации iPhone 6 и Apple Watch (видеообзор)

Сразу после презентации новых планшетов будет представлена последняя версия операционной системы OS X Yosemite для компьютеров Mac.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Apple представила смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus, которые заметно больше по размеру, чем предыдущие модели. Также были презентованы часы Apple Watch и собственная платежная система Apple Pay.

Продажи новых смартфонов начнутся 19 сентября в 9-и странах: США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Гонконге, Сингапуре и Японии.