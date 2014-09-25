Из-за аннексии Крыма Украина потеряла один из лучших телескопов в мире

Об этом журналистам сообщил глава Государственного космического агентства (ГКА) Юрий Алексеев. По его словам, в центре связи только недавно установили оборудование на $10 млн для контроля за первым украинским телекоммуникационным спутником "Лыбидь".

Читайте такжеУкраинская ракета "Зенит" вывела на орбиту спутник связи Eutelsat"Мы начали монтировать систему центра управления для нашего будущего спутника "Лыбидь", там вся аппаратура застряла, и мы сейчас ведем переговоры с российским министерством обороны, чтобы нам это оборудование вернули", - сообщил Юрий Алексеев, отметив, что российская сторона дала устное согласие вернуть технику, но конкретных распоряжений не было.

Руководитель ведомства сообщил, что ГКА в ноябре собирается создать аналогичный центр управления для этого спутника под Киевом.

Как сообщал УНИАН, решение об изготовлении и запуске телекоммуникационного спутника "Лыбидь" было принято в рамках реализации проекта по созданию Национальной системы спутниковой связи.

Справка УНИАН. Радиотелескоп П-2500 (РТ 70) - радиотелескоп с диаметром зеркала 70 м, самый большой полноподвижный радиотелескоп в мире. Строительство первого радиотелескопа этой серии под Евпаторией было закончено в 1978 году. За всю историю создано 3 радиотелескопа этого вида.