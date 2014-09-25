СБУ завела страницы в Facebook и Twitter

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Открытые страницы должны стать не только источником оперативной информации о работе Службы, но и площадкой для профессиональной дискуссии по вопросам безопасности, которые особенно актуальны в наше время", - подчеркнул советник главы СБУ Маркиян Лубкивский

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