СБУ завела страницы в Facebook и Twitter
15:18, 25 сентября 2014Наука и IT
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Служба безопасности Украины открыла свои официальные страницы в социальных сетях Facebook и Twitter.
СБУ вышла в соцсети / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Открытые страницы должны стать не только источником оперативной информации о работе Службы, но и площадкой для профессиональной дискуссии по вопросам безопасности, которые особенно актуальны в наше время", - подчеркнул советник главы СБУ Маркиян Лубкивский
Читайте такжеСНБО открыла свою страницу в ТвиттереПосетить страницу СБУ в социальной сети Facebook можно по адресу https://www.facebook.com/SecurSerUkraine, в Twitter - https://twitter.com/ServiceSsu.
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