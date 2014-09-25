СБУ завела страницы в Facebook и Twitter

15:18, 25 сентября 2014
Наука и IT
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Служба безопасности Украины открыла свои официальные страницы в социальных сетях Facebook и Twitter.

СБУ вышла в соцсети

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Открытые страницы должны стать не только источником оперативной информации о работе Службы, но и площадкой для профессиональной дискуссии по вопросам безопасности, которые особенно актуальны в наше время", - подчеркнул советник главы СБУ Маркиян Лубкивский

Читайте такжеСНБО открыла свою страницу в ТвиттереПосетить страницу СБУ в социальной сети Facebook можно по адресу https://www.facebook.com/SecurSerUkraine, в Twitter - https://twitter.com/ServiceSsu.

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