"ВКонтакте" заморозила аккаунты, привязанные к Яндекс-адресам
17:23, 08 сентября 2014Наука и IT
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Социальная сеть "ВКонтакте" заморозила аккаунты пользователей, привязанные к скомпрометированным адресам Яндекса.
"ВКонтакте" заморозила аккаунты своих пользователей / vk.com
Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу пресс-службы компании Георгия Лобушкина.
В воскресенье в открытых источниках появилось около миллиона паролей от почтовых ящиков Яндекса, около 85% из них скомпрометированы несколько лет назад, и владельцам давно предложено сменить их.
Читайте такжеВ РФ хотят проверить украинский "Яндекс" из-за новостей, которые не сходятся с версией КремляКак сообщалось ранее, сайт сети "ВКонтакте" вошел в реестр Роскомнадзора и теперь будет передавать ФСБ России данные о пользователях.
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