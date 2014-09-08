"ВКонтакте" заморозила аккаунты, привязанные к Яндекс-адресам

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу пресс-службы компании Георгия Лобушкина.

В воскресенье в открытых источниках появилось около миллиона паролей от почтовых ящиков Яндекса, около 85% из них скомпрометированы несколько лет назад, и владельцам давно предложено сменить их.

Читайте такжеВ РФ хотят проверить украинский "Яндекс" из-за новостей, которые не сходятся с версией КремляКак сообщалось ранее, сайт сети "ВКонтакте" вошел в реестр Роскомнадзора и теперь будет передавать ФСБ России данные о пользователях.